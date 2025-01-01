Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Schulball

SAT.1Staffel 10Folge 1717
43 Min.Ab 12

Der 17-jährige Hannes wird beschuldigt, seine Mitschülerin Jenny auf einem Schulball vergewaltigt zu haben. Hat er sie bewusst betrunken gemacht, um dann leichter über sie herfallen zu können? Oder erfindet Jenny diese Geschichte nur, weil sie mit dem neun Jahre älteren Kellner Georgio geschlafen hat und sich nicht traut, das vor ihren Eltern zuzugeben?

SAT.1
