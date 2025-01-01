Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Leben ist Hartz

SAT.1Staffel 10Folge 1718
Folge 1718: Das Leben ist Hartz

44 Min.Ab 12

Viktor wird bei Eiseskälte am Geldautomaten niedergeschlagen und um 500 Euro erleichtert - in letzter Sekunde kann er vor dem Erfrieren gerettet werden. Unter Verdacht gerät seine Noch-Ehefrau Marita. Immerhin zahlt der ehemalige Unternehmer keinen Cent Unterhalt für die gemeinsamen Kinder ...

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
