SAT.1Staffel 10Folge 1724
Folge 1724: Die Leihmutter

43 Min.Ab 12

Nachdem der 42-jährige Carsten mit seiner 20-jährigen Stieftochter eine Affäre hatte, soll er sie nun erschlagen haben. Musste das Mädchen sterben, weil es von ihm schwanger geworden war? Carsten selbst beteuert, dass alles ganz anders gewesen ist: Pia soll als eine Art Leihmutter fungiert und 10.000 Euro dafür kassiert haben, dass sie das Kind für ihre Mutter austrägt ...

SAT.1
