SAT.1Staffel 10Folge 1731
44 Min.Ab 12

Mitten in der Nacht wird die 16-jährige Schülerin Jenny mit starken Bauchschmerzen, ausgelöst durch eine Überdosis Abführmittel, in die Klinik eingeliefert. Wollte Jennys Mutter Elvira verhindern, dass Jenny am nächsten Tag zur Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium geht, oder ist Jennys Freund Gianni durchgedreht? Schließlich befürchtete der eifersüchtige Macho, dass Jenny auf der neuen Schule fremdgehen könnte ...

SAT.1
