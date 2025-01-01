Richterin Barbara Salesch
Folge 1732: Die Grabkammer
44 Min.Ab 12
Im Oktober 2006 meldet Gabriele ihren Ehemann Johann bei der Polizei als vermisst. Ein gutes Jahr später wird seine mumifizierte Leiche eingemauert im Keller ihres Hauses zusammen mit der Leiche einer nicht zu identifizierenden Frau gefunden. Ist Gabriele zur Mörderin geworden, als sie herausgefunden hat, dass ihr Ehemann sie betrügt? Oder kommt der wahre Täter aus dem Umfeld der unbekannten Frau?
