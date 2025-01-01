Die Zuckerpuppe aus der BauchtanzgruppeJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1734: Die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe
44 Min.Ab 12
Als Cindy Zigaretten holen will, wird sie Opfer einer Feuerattacke: Jemand spuckt ihr mit einer brennenden Fackel Feuer an den Kopf, sodass sie für einen Moment lichterloh in Flammen steht und ihr Leben lang entstellt bleiben wird. Hat sich tatsächlich ihre üppige Bauchtanzpartnerin Anke auf diese Weise für einen verpatzten Showauftritt gerächt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1