Richterin Barbara Salesch
Folge 1735: Lutz` Lotterleben
44 Min.Ab 12
Julia ist geschockt, als ihr Lebensgefährte Lutz den 18-jährigen Finn mit nach Hause bringt und ihn als seinen neuen Geliebten vorstellt. Hat sie ihm deshalb eine Tranchiergabel in die Leiste gerammt? Und was hat Jimmy, Lutz' Sohn, mit der Sache zu tun? Er behauptet, Lutz nach der Tat gefunden zu haben ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1