Richterin Barbara Salesch
Folge 1737: Das Tattoo
44 Min.Ab 12
Ausgerechnet am Abend vor ihrer Hochzeit erleidet Mandy eine Fehlgeburt. Trotzdem zeigt sie sich tapfer und heiratet ihre große Liebe, den Rocker Ronny. Als sie zwei Tage später aus dem Krankenhaus entlassen wird, folgt der nächste Schock: Sie erwischt ihn in flagranti mit der Kneipenbesitzerin Jackie...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1