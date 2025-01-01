Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1737
Folge 1737: Das Tattoo

44 Min.Ab 12

Ausgerechnet am Abend vor ihrer Hochzeit erleidet Mandy eine Fehlgeburt. Trotzdem zeigt sie sich tapfer und heiratet ihre große Liebe, den Rocker Ronny. Als sie zwei Tage später aus dem Krankenhaus entlassen wird, folgt der nächste Schock: Sie erwischt ihn in flagranti mit der Kneipenbesitzerin Jackie...

SAT.1
