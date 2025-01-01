Richterin Barbara Salesch
Folge 1738: Männer weinen heimlich
44 Min.Ab 12
Tom versetzt seine Ex-Freundin Anna in Todesangst, als er sie mit einem Elektroschocker attackiert. Anna versteht gar nichts mehr - schließlich wollten die beiden doch bald heiraten. Und auch Toms Mitbewohner Axel hält ihn mittlerweile für unberechenbar - Tom ist erst kürzlich mit einem Messer auf ihn losgegangen ...
