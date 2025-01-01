Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Erwischt!

SAT.1Staffel 10Folge 1739
Folge 1739: Erwischt!

44 Min.Ab 12

Marek, der Sicherheitschef eines Kaufhauses, wird in seiner Küche angeschossen - vor dem Küchenfenster findet die Polizei später Fußabdrücke der hochschwangeren Katja. Hat die verzweifelte Frau tatsächlich so überreagiert, weil Marek ihren Ehemann Ingo kurz zuvor fristlos entlassen hat?

