Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1740
Folge 1740: Streit um Jan

44 Min.Ab 12

In der Nacht vor seiner Hochzeit mit Maria wird Jan hinterrücks mit Liquid Ecstasy abgefüllt und von einer unbekannten Frau sexuell genötigt - das zumindest behauptet der Bräutigam. Er glaubt, seine Schwägerin hat die Situation absichtlich so arrangiert, damit Maria ihn scheinbar in flagranti erwischt. Wollte Eva tatsächlich das Glück ihrer schon seit Kindertagen verhassten Schwester zerstören?

SAT.1
