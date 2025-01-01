Richterin Barbara Salesch
Folge 1741: Unser Baby
44 Min.Ab 12
Die frisch gebackene Mutter Vera stürzt aus dem Fenster und ist auf der Stelle tot. Unter Mordverdacht gerät das Ehepaar Nele und Jan Herfort, sie hatten mit der Toten einen Leihmutterschaftsdeal abgeschlossen. Musste Vera sterben, weil sie ihren Sohn Louis behalten wollte? Oder war ihr Sturz aus dem Fenster Selbstmord?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1