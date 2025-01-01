Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Baby

SAT.1Staffel 10Folge 1741
Folge 1741: Unser Baby

44 Min.Ab 12

Die frisch gebackene Mutter Vera stürzt aus dem Fenster und ist auf der Stelle tot. Unter Mordverdacht gerät das Ehepaar Nele und Jan Herfort, sie hatten mit der Toten einen Leihmutterschaftsdeal abgeschlossen. Musste Vera sterben, weil sie ihren Sohn Louis behalten wollte? Oder war ihr Sturz aus dem Fenster Selbstmord?

SAT.1
