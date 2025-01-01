Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Des Paten Sohn

SAT.1Staffel 10Folge 1742
Folge 1742: Des Paten Sohn

44 Min.Ab 12

Der Polizist Roberto wird beschuldigt, seine Freundin und Kollegin Nadine in einen Hinterhalt gelockt und auf sie geschossen zu haben. Während sie im Koma liegt und Roberto unter Tränen beteuert, dass Nadine seine große Liebe sei, drängt sich den Polizeibeamten ein schlimmer Verdacht auf: Hat er die Ausbildung zum Polizisten nur gemacht, um als Spitzel für seine Mafia-Familie arbeiten zu können, und Nadine ist ihm auf die Schliche gekommen?

