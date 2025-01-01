Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1743
44 Min.Ab 12

Blutüberströmt wird die völlig apathische Kassiererin Lenora nachts neben dem Kaufhaus gefunden. Ihr Chef Wilfried liegt zur selben Zeit mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in der Schmuckabteilung. Hat sie Wilfried niedergestochen, weil er sie beim Diebstahl erwischt hat?

