Richterin Barbara Salesch
Folge 1743: Die Pommes danach
44 Min.Ab 12
Blutüberströmt wird die völlig apathische Kassiererin Lenora nachts neben dem Kaufhaus gefunden. Ihr Chef Wilfried liegt zur selben Zeit mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in der Schmuckabteilung. Hat sie Wilfried niedergestochen, weil er sie beim Diebstahl erwischt hat?
