Richterin Barbara Salesch
Folge 1745: Ödibenny
44 Min.Ab 12
Blind vor Wut soll Franziska ihrer Mutter Ute einen gefrorenen Truthahn über den Schädel gezogen haben. Hat sie tatsächlich erst an dem Tag erfahren, dass Ute ihr vor 20 Jahren ihren neugeborenen Sohn Ben weggenommen, ihn in ein Heim gesteckt und anschließend behauptet hat, er sei bei der Geburt gestorben? Und warum ist Ben einige Wochen zuvor urplötzlich in Franzis Leben aufgetaucht?
