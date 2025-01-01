Richterin Barbara Salesch
Folge 1843: Eine Frau für meinen Vater
45 Min.Ab 12
Die 18-jährige Laura ist angeklagt, ihren Vater Stefan mit kochend heißem Frittierfett verbrüht zu haben, indem sie Wasser in die vorbereitete Friteuse geschüttet hat. Ist sie ausgerastet, weil sie mitbekommen hat, dass ihr Vater Sex mit ihrer Freundin hatte?
