Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Internet-Killer

SAT.1Staffel 10Folge 1844
Internet-Killer

Internet-KillerJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1844: Internet-Killer

45 Min.Ab 12

Die 25-jährige Katja versucht, nach ihrer Scheidung in einer Internet-Singlebörse neues Liebesglück zu finden. Doch bereits ihr erstes reales Treffen mit einem Chat-Bekannten endet in einer Katastrophe, denn sie wird beinahe mit einem Gürtel erdrosselt. Ist tatsächlich der wunderliche Computerfreak Paul der Täter? Immerhin hat Katja ihm eine heftige Abfuhr erteilt ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen