Richterin Barbara Salesch
Folge 1848: Im Fokus
45 Min.Ab 12
Familie Lauten erwirbt bei einer Zwangsversteigerung ein günstiges Eigenheim. Seit dem Einzug fühlt sich Carmen Lauten von dem zwielichtigen Voreigentümer Oliver verfolgt. Laufend steht er vor dem Haus und beobachtet es. Als sie dann auch noch anonyme Filme bekommt, die die Familie bei täglichen Aktivitäten zeigt, gerät Carmen in Panik. Aber ist das ein Motiv, Oliver Salzsäure in die Augen zu spritzen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1