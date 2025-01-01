Richterin Barbara Salesch
Folge 1849: Angst vor der Liebe
44 Min.Ab 12
Als Rolf eine Betontreppe heruntergestoßen wird, fällt der Verdacht sofort auf seine Ehefrau Karin. War das die Rache dafür, dass er seine Familie vor zwei Jahren im Stich gelassen hat und plötzlich wieder aufgetaucht ist? Oder hat sein Freund Karl ihm wegen einer offenen Rechnung einen Denkzettel verpasst?
