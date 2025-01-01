Nepper, Schlepper, OmafängerJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1839: Nepper, Schlepper, Omafänger
45 Min.Ab 12
28.000 Euro Schulden, 76 Heizdecken und ein kryptischer Abschiedsbrief - der Selbstmord von Oma Lotti lässt viele Fragen offen. Für ihre 19-jährige Enkelin Lena ist klar, dass der Kaffeefahrt-Verkäufer Hajo für den Freitod ihrer geliebten Oma verantwortlich ist. Hat sie ihn deshalb niedergeschlagen und ihn über Stunden in Heizdecken eingewickelt schmoren lassen?
