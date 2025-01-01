Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1857
Folge 1857: Luderpool

45 Min.Ab 12

Laura liegt tot im Swimmingpool des örtlichen Hallenbades. Es dauert nicht lange, bis herauskommt, dass die 19-Jährige eine Affäre mit dem smarten Bademeister Sebastian hatte. Hat er sie aus Eifersucht umgebracht oder steckt der selbstverliebte Marius hinter der Tat?

