Richterin Barbara Salesch
Folge 1838: Meneater
44 Min.Ab 12
Am Abend seiner Hochzeit wird der Bräutigam Tim schwer verletzt im Kofferraum des Autos seiner Schwiegermutter Beatrice gefunden - neben ihm ein Spaten. Am Steuer sitzt Beatrice, daneben seine Braut. Ist Tim in die Fänge von Heiratsschwindlerinnen geraten? Wollten die beiden ihn lebendig begraben, um so an sein Vermögen zu kommen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1