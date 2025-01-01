Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Ein Heim für Knackis

SAT.1Staffel 10Folge 1852
Ein Heim für Knackis

Richterin Barbara Salesch

Folge 1852: Ein Heim für Knackis

44 Min.Ab 12

Als das Haus, in dem Ex-Häftlinge zusammen wohnen, in die Luft fliegt, fällt der Verdacht sofort auf die 38-jährige Sabine. Wollte sie sich an Peter Höveler, dem Mörder ihres Ehemannes, rächen, indem sie den Gashahn in dessen Küche aufdrehte?

