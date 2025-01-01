Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1746
Die Maske

Folge 1746: Die Maske

44 Min.Ab 12

Mit einer venezianischen Maske und Rüschenhemd verkleidet soll Thorben die Studentin Diana in ihrer Wohnung vergewaltigt haben. Sie ist sicher, dass er ihr Peiniger ist - schließlich hatte er ihr zuvor erotische E-Mails geschrieben, in denen er das Kostüm genau beschrieben hatte. War es wirklich Thorben, der sich möglicherweise zu der Tat animiert fühlte, weil Diana als Aushilfe in einem Sexshop arbeitet?

SAT.1
