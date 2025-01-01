Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Drum prüfe, wer sich ewig bindet

SAT.1Staffel 10Folge 1748
Drum prüfe, wer sich ewig bindet

Richterin Barbara Salesch

Folge 1748: Drum prüfe, wer sich ewig bindet

44 Min.Ab 12

Rheinschiffer Piet traut seinen Augen kaum: Edith stößt ihren Verlobten Günther von einer Brücke - und das am Vorabend ihrer Hochzeit. Sie schwört allerdings, dass er aus freien Stücken gesprungen ist. Obwohl die Polizei direkt vor Ort ist, bleibt die Suche nach Günter erfolglos. Als zwölf Monate später die Leiche immer noch nicht aufgetaucht ist, wird er für tot erklärt. Waren die Behörden zu voreilig, oder wird Edith gerechterweise wegen Totschlags angeklagt?

