Richterin Barbara Salesch
Folge 1753: Der Zuschauer
44 Min.Ab 12
Stefan wird in einer kalten Nacht bewusstlos geschlagen, um sich wenig später an einen Zaun gefesselt wiederzufinden. In der Zwischenzeit wurde er mit einem Elefantenkopf und dazu passendem Tanga ausstaffiert! Doch damit nicht genug, als er wieder wach wird, stehen mehrere Schaulustige um ihn herum, die ungeniert Fotos von ihm machen. Wer wollte ihn derart demütigen?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
