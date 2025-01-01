Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Zuschauer

SAT.1Staffel 10Folge 1753
Der Zuschauer

Der ZuschauerJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1753: Der Zuschauer

44 Min.Ab 12

Stefan wird in einer kalten Nacht bewusstlos geschlagen, um sich wenig später an einen Zaun gefesselt wiederzufinden. In der Zwischenzeit wurde er mit einem Elefantenkopf und dazu passendem Tanga ausstaffiert! Doch damit nicht genug, als er wieder wach wird, stehen mehrere Schaulustige um ihn herum, die ungeniert Fotos von ihm machen. Wer wollte ihn derart demütigen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen