Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1756
45 Min.Ab 12

Beatrice und Vivian werden ohne Wasser und Nahrung in einem Kellerraum gefangengehalten. Erst nach drei Tagen gelingt Beatrice die Flucht, Vivian ist zu diesem Zeitpunkt bereits bewusstlos. Steckt tatsächlich Jens dahinter? Oder hat sich die schüchterne Silvana an den beiden gerächt, weil sie wenige Tage zuvor ihr Vertrauen missbraucht und sie vor der ganzen Schule gedemütigt hatten?

SAT.1
