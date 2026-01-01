Richterin Barbara Salesch
Folge 1760: Copy & Paste
44 Min.Ab 12
Vor Jahren hat Ivana nach einem Streit ihre Eltern verlassen und ist seitdem unauffindbar. Als nun eine schwer entstellte junge Frau mit Gedächtnisverlust ins Krankenhaus eingeliefert wird, sind Margret und Klaus sicher, ihre Tochter gefunden zu haben. Dass Ivana aber erneut eine Beziehung mit ihrem Ex-Freund eingeht, passt Margret nicht. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen Mutter und Tochter ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1