Richterin Barbara Salesch
Folge 1768: Super oder Bleifrei?
44 Min.Ab 12
Rike Neumann hat riesige finanzielle Probleme - trotz ihres schlechten Gewissens findet sie keine andere Lösung, als in ihrer Gartenlaube heimlich Haschisch anzupflanzen und zu verkaufen. Das Geschäft läuft ausgezeichnet, bis Stammkunde Till mit einer schweren Bleivergiftung nach dem Genuss eines Joints ins Krankenhaus eingeliefert wird. Hat Rike ihn absichtlich vergiftet, weil sie gegen seine Beziehung mit ihrer Tochter Verena ist?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1