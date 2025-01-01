Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1768
44 Min.Ab 12

Rike Neumann hat riesige finanzielle Probleme - trotz ihres schlechten Gewissens findet sie keine andere Lösung, als in ihrer Gartenlaube heimlich Haschisch anzupflanzen und zu verkaufen. Das Geschäft läuft ausgezeichnet, bis Stammkunde Till mit einer schweren Bleivergiftung nach dem Genuss eines Joints ins Krankenhaus eingeliefert wird. Hat Rike ihn absichtlich vergiftet, weil sie gegen seine Beziehung mit ihrer Tochter Verena ist?

