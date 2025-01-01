Richterin Barbara Salesch
Folge 1770: Kinderlos glücklich
44 Min.Ab 12
Ute Thiemann wünscht sich nichts sehnlicher als ein eigenes Kind, aber leider kann sich ihr Ehemann Paul gar nicht für diese Idee begeistern. Aus ihrer Enttäuschung wird Wut, als sie zufällig erfährt, dass ihr Gatte seit Jahren als Samenspender aktiv ist. Eines Tages liegt Paul bewusstlos und mit abgebundenen Hoden im Wohnzimmer ...
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
