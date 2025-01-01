Richterin Barbara Salesch
Folge 1772: Alles für dich
44 Min.Ab 12
Carina und Michael Alemeyer sind fassungslos: Sie haben sich so viel Mühe bei der Erziehung ihres Sohnes Sebastian gegeben und nun soll der 15-Jährige einen Kiosk überfallen und dabei 500 Euro erbeutet haben. Die Besitzerin will ihn eindeutig erkannt haben ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1