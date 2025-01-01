Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Das kommt davon

SAT.1Staffel 10Folge 1774
Das kommt davon

Folge 1774: Das kommt davon

44 Min.Ab 12

Als Janina an einer abgelegenen Landstraße erwürgt aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf Karsten - er hatte die 19-jährige Tramperin kurz zuvor in seinem Auto mitgenommen. Aber auch der Ex-Freund ihrer Mutter kommt als Täter in Frage. Er hatte eine Riesenwut auf Janina, weil sie ihm vorgeworfen hatte, sie sexuell zu belästigen.

