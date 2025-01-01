Richterin Barbara Salesch
Folge 1774: Das kommt davon
44 Min.Ab 12
Als Janina an einer abgelegenen Landstraße erwürgt aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf Karsten - er hatte die 19-jährige Tramperin kurz zuvor in seinem Auto mitgenommen. Aber auch der Ex-Freund ihrer Mutter kommt als Täter in Frage. Er hatte eine Riesenwut auf Janina, weil sie ihm vorgeworfen hatte, sie sexuell zu belästigen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1