Richterin Barbara Salesch
Folge 1775: Kleine Erwachsene
44 Min.Ab 12
"Gucci und Prada machen Ihre neunjährige Tochter Marie nicht glücklich!" Ein Satz aus dem Mund ihrer Putzfrau Petra! Unternehmergattin Cecilia schlägt empört zurück und informiert das Jugendamt, dass Petra ihre Tochter Anna vernachlässigt. Kurz darauf ertrinkt Cecilia fast in ihrem Swimmingpool, weil jemand das elektrische Plastikrollo in Bewegung gesetzt hat, als sie gerade taucht ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1