Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1776
Folge 1776: Gesammelte Busenfreude

44 Min.Ab 12

Die Langeweile im Provinznest Odenmitte verfliegt schlagartig, als die Sexbombe Andrea auftaucht: Während der Männerstammtisch aus "Uwes Eck" ihr eine Brustvergrößerung spendiert, platzen die Frauen vor Eifersucht. Besonders Uwes Verlobter Manuela stinkt die Aktion. Hat sie Andrea eine Silikonbrust zerstochen, weil Uwe das gesamte Hochzeitsgeld in die neuen Brüste investiert hat?

SAT.1
