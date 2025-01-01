Richterin Barbara Salesch
Folge 1778: Sistas
44 Min.Ab 12
Um bei der Mädchengang "Sistas" ihre Schulden abzuarbeiten, soll die 16-jährige Anführerin Gina die gleichaltrige Jackie dazu gezwungen haben, sich auf dem Straßenstrich zu prostituieren. Als sie nicht pariert, wird sie zur Strafe in eine zerbrochene Flasche gestoßen ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1