Richterin Barbara Salesch
Folge 1783: Flucht in die Sucht
44 Min.Ab 12
Maik ist sich sicher: Jasmine ist die Frau zum Heiraten. Einziges Manko ist ihre 16-jährige Tochter Sophie. Die ist nämlich gegen die Beziehung und macht Maik das Leben schwer. Als Jasmine Maik, Sophie und deren neuen Freund Kai zum Essen einlädt, ahnt sie nicht, dass ihre Tochter wenig später mit dem Mofa ihres Freundes verunglückt. Wusste Maik, dass Sophie mit dem Mofa fahren würde und hat die Bremsleitung durchtrennt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
12
Copyrights:© SAT.1