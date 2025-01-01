Richterin Barbara Salesch
Folge 1787: Wolle Rose kaufen?
44 Min.Ab 12
Am Abend seines zehnten Hochzeitstages stirbt Professor Schnakenburg durch die Berührung einer vergifteten Rose vor einem italienischen Restaurant. Musste er sterben, weil er tatsächlich in illegale Medikamentenexperimente verwickelt war und dadurch das Leben der Maskenbildnerin Mira zerstört hat, wie sie behauptet?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1