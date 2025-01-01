Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Wolle Rose kaufen?

SAT.1Staffel 10Folge 1787
Wolle Rose kaufen?

Wolle Rose kaufen?Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1787: Wolle Rose kaufen?

44 Min.Ab 12

Am Abend seines zehnten Hochzeitstages stirbt Professor Schnakenburg durch die Berührung einer vergifteten Rose vor einem italienischen Restaurant. Musste er sterben, weil er tatsächlich in illegale Medikamentenexperimente verwickelt war und dadurch das Leben der Maskenbildnerin Mira zerstört hat, wie sie behauptet?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen