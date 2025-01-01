Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Nackt im Park

SAT.1Staffel 10Folge 1788
Folge 1788: Nackt im Park

44 Min.Ab 12

Kurz nach der Hochzeit muss Marion feststellen, dass ihr Mann Uwe einen größeren "Sexbedarf" hat als sie. Mittels echter und vorgetäuschter Migräne-Anfälle gelingt es ihr jedoch oft, ihn abzuwimmeln. Als sie dann im Park vergewaltigt wird, ist sie sich sicher, dass es nur ihr Ehemann gewesen sein kann ...

SAT.1
