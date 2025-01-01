Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Kein Bier mehr für den König

SAT.1Staffel 10Folge 1789
Kein Bier mehr für den König

Kein Bier mehr für den KönigJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1789: Kein Bier mehr für den König

44 Min.Ab 12

Sandra reicht's: Ehemann Claus ist ein Pascha und die Stiefkinder helfen auch nicht im Haushalt. Sie streikt und das Haus versinkt im Chaos. Doch statt sich zu bessern, engagieren die männlichen Familienmitglieder die Nacktputzerin Jeanette - kaum ist sie da, liegt sie schon mit zerschnittenem Gesicht am Boden. Geht die Tat auf Sandras Konto oder steckt Claus' Ex-Frau Jutta dahinter?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
