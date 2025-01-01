Richterin Barbara Salesch
Folge 1792: Genosse Molotow
44 Min.Ab 12
Ulrike Günther findet es überhaupt nicht gut, dass ihre Tochter Sandra im Internetkiosk des zwielichtigen Russen Wladimir Poliakoff jobbt. Völlig außer sich ist sie allerdings, als sie erfährt, dass Wladimir ihre Tochter sexuell belästigt haben soll. Hat Ulrike deshalb tatsächlich Wladimirs Wohn- und Geschäftshaus in Brand gesteckt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
