SAT.1Staffel 10Folge 1793
Folge 1793: Ganz in nackt

45 Min.Ab 12

Es sollte der schönste Tag in Elisabeths Leben werden, aber als ihr Verlobter Ronny, bekennender Naturist, zur Trauung nackt statt wie versprochen im Anzug erscheint, lässt sie geschockt die Hochzeit platzen. Hat sie deshalb aus Wut und Enttäuschung die Hochzeitsrikscha manipuliert, so dass Ronny ungebremst einen Abhang hinuntergerast und dabei schwer gestürzt ist?

