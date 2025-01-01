Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Plötzlich Prinzessin

SAT.1Staffel 10Folge 1797
Plötzlich Prinzessin

Plötzlich PrinzessinJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1797: Plötzlich Prinzessin

44 Min.Ab 12

Arabella, die selbstgefällige Adoptivtochter des reichen Grafen Meerbach, soll ihre elterliche Wohnung in einer Plattenbausiedlung mit einem Molotowcocktail in Brand gesteckt haben. War Arabella ihre ärmliche Vergangenheit peinlich? Ist sie deshalb wirklich so weit gegangen und hat ihren Eltern ihr weniges Hab und Gut genommen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen