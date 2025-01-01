Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der Spargeltarzan

SAT.1Staffel 10Folge 1805
Der Spargeltarzan

Richterin Barbara Salesch

Folge 1805: Der Spargeltarzan

44 Min.Ab 12

Bäuerin Doris glaubt sich am Ziel ihrer Träume: Holger scheint nicht nur Interesse an ihrem Hof, sondern auch an ihrer 34-jährigen und immer noch jungfräulichen Tochter Emma zu haben. Dummerweise wird Emma beschuldigt, den Traummann mit Unterhose und einem Spargel vor seinem Gemächt an der Landstraße zur Schau gestellt zu haben. Hat sie sich gerächt, weil er sie zurückgewiesen hat?

