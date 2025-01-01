Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Ungewollte Abhängigkeit

SAT.1Staffel 10Folge 1806
Ungewollte Abhängigkeit

Ungewollte AbhängigkeitJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1806: Ungewollte Abhängigkeit

44 Min.Ab 12

Wurde die 24-jährige Nicole tatsächlich von dem mysteriösen Fremden, den sie tags zuvor in einem Café kennengelernt hat, im Stadtpark von einer sechs Meter hohen Mauer in den Tod gestoßen? Roger Behlen beteuert seine Unschuld und behauptet, dass sie seine Wohnung verlassen habe, als er schlief. Was hat ihre querschnittsgelähmte Schwester Andrea mit der ganzen Sache zu tun?

SAT.1
