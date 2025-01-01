Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Herzensangelegenheiten

SAT.1Staffel 10Folge 1807
Herzensangelegenheiten

HerzensangelegenheitenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1807: Herzensangelegenheiten

44 Min.Ab 12

Nach dem Tod ihres Mannes Felix scheint das Leben der 37-jährigen Linda sinnlos. Das ändert sich, als ihr der smarte Sebastian über den Weg läuft. Doch war diese Begegnung zufällig? Die fremde Frau, die plötzlich vor Lindas Tür steht, bezweifelt das und verrät ihr Sebastians Geheimnis: Er hat Felix' Herz. Ist Linda daraufhin tatsächlich ausgerastet und hat ihn schwer verletzt?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen