Richterin Barbara Salesch

Alte Luden rosten nicht

SAT.1Staffel 10Folge 1808
44 Min.Ab 12

Wollte der 63-jährige ehemalige Zuhälter Tamme Ali, dem Freund seiner Tochter Soraya, nur einen blutigen Denkzettel verpassen oder steckt mehr hinter dem bizarren Anschlag auf die Pension des zwielichtigen Mannes? War es wirklich nur ein ungewöhnlicher Zufall, dass am Morgen der Tat nicht Ali, sondern Soraya im dunklen Flur der Pension ihres Freundes in eine mörderische Falle getreten ist?

SAT.1
