Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1809
Folge 1809: Bridal Bootcamp

44 Min.Ab 12

Die übergewichtige Anja soll ihre Personaltrainerin Silke im Wald mit einem gespannten Draht zu Fall gebracht haben. War das die Rache dafür, weil ihr die durchtrainierte und schlanke Frau den Mann ausgespannt hat? Oder geht der Angriff auf das Konto ihrer Freundin Pia?

