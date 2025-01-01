Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Zwilling wider Willen

SAT.1Staffel 10Folge 1811
Zwilling wider Willen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1811: Zwilling wider Willen

44 Min.Ab 12

Hat die Medizinstudentin Lena ihrem Ex-Freund Sven Penicillin in den Kaffee gekippt, obwohl sie genau wusste, dass er hochgradig allergisch darauf reagiert? Ein Motiv hätte sie, denn Sven hat sie wiederholt mit ihrer ehemals besten Freundin betrogen, von der sich Lena mittlerweile nicht nur verfolgt, sondern auch kopiert fühlt. Diese Frau trägt inzwischen sogar denselben Vor- und Zunamen und sieht nach diversen Operationen und Friseurterminen aus wie Lenas Zwillingsschwester...

