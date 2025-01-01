Richterin Barbara Salesch
Folge 1814: Nachtschwester Carla
44 Min.Ab 12
Mitten in der Nacht soll sich der 29-jährige Tom ins Schwesterzimmer eines Krankenhauses geschlichen und dort seine Ex-Freundin, die Krankenschwester Carla, brutal vergewaltigt haben. Er aber behauptet, Opfer einer Intrige zu sein. War es Zufall, dass Tom ausgerechnet auf Carlas Station behandelt wurde? Carlas Glaubwürdigkeit bröckelt, als Fotos auftauchen, die sie beim Sex mit dem Chefarzt Dr. Wegener zeigen...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
