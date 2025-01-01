Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Nachtschwester Carla

SAT.1Staffel 10Folge 1814
Nachtschwester Carla

Richterin Barbara Salesch

Folge 1814: Nachtschwester Carla

44 Min.Ab 12

Mitten in der Nacht soll sich der 29-jährige Tom ins Schwesterzimmer eines Krankenhauses geschlichen und dort seine Ex-Freundin, die Krankenschwester Carla, brutal vergewaltigt haben. Er aber behauptet, Opfer einer Intrige zu sein. War es Zufall, dass Tom ausgerechnet auf Carlas Station behandelt wurde? Carlas Glaubwürdigkeit bröckelt, als Fotos auftauchen, die sie beim Sex mit dem Chefarzt Dr. Wegener zeigen...

