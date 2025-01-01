Richterin Barbara Salesch
Folge 1820: Der Sozialarbeiter
44 Min.Ab 12
c und seine jugendlichen Schützlinge missbraucht? Zumindest seine Ex-Freundin Leonie scheint davon überzeugt zu sein. Immerhin hat sie Nacktfotos ihres 16-jährigen Sohnes Julius gefunden, die eindeutig in Eriks Jugendtreff gemacht wurden. Ist sie deshalb zur Mörderin geworden?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1